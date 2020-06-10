Гроза, град, ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим донское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение.В ближайшие часы и до конца дня 12 июня и в течение суток 13 июня местами по области прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу и град. К тому же, как сообщили синоптики, на регион обрушится шквалистый ветер с усилением до 20-23 метров в секунду.Из-за ухудшения погоды жителям Ростовской области рекомендуют быть осторожными, находясь на улице. Не стойте и не паркуйте машины и коляски под деревьями и слабозакреплёнными конструкциями. Порыв ветра в любой момент может их опрокинуть.