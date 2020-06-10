Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Гроза, град, ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение

Гроза, град, ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение
В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим донское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение.

В ближайшие часы и до конца дня 12 июня и в течение суток 13 июня местами по области прогнозируют сильные дожди, ливни, грозу и град. К тому же, как сообщили синоптики, на регион обрушится шквалистый ветер с усилением до 20-23 метров в секунду.

Из-за ухудшения погоды жителям Ростовской области рекомендуют быть осторожными, находясь на улице. Не стойте и не паркуйте машины и коляски под деревьями и слабозакреплёнными конструкциями. Порыв ветра в любой момент может их опрокинуть.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.