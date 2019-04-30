В ближайшие часы в Ростове ожидается гроза, град и шквалистый ветер



В Ростове и местами по донскому региону в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды. В течение трёх-шести часов и до конца дня 8 мая на область обрушатся ливень, гроза и шквалистый ветер. Штормовое предупреждение сохранится вплоть до 11 мая. Такую информацию передаёт Управление по ГО и ЧС Ростовской области.



Отмечается, что сила ветра достигнет 20-23 метров в секунду. Дончан просят меньше выходить на улицу, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.