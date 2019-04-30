Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие часы в Ростове ожидается гроза, град и шквалистый ветер

В ближайшие часы в Ростове ожидается гроза, град и шквалистый ветер
В Ростове и местами по донскому региону в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды. В течение трёх-шести часов и до конца дня 8 мая на область обрушатся ливень, гроза и шквалистый ветер. Штормовое предупреждение сохранится вплоть до 11 мая. Такую информацию передаёт Управление по ГО и ЧС Ростовской области.

Отмечается, что сила ветра достигнет 20-23 метров в секунду. Дончан просят меньше выходить на улицу, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.