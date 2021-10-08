На Дону еще 534 человека заболели коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 534 человека. По данным на 12 октября, с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 144 839 человек.
Большинство новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе медики зафиксировали 198 случаев заражения. На втором месте по числу заболевших - люди от 46 до 65 лет (143 человека).
В числе пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Среди людей от 66 до 79 лет вирус подхватил 71 человек. Также диагноз подтвердился у 15 пожилых жителей региона старше 80 лет. Борьбу с инфекцией начали и дети. За минувшие сутки заболели 107 несовершеннолетних.
Из-за ухудшения эпидситуации на Дону расширили список категорий граждан, которым необходимо сделать прививку от COVID-19 в обязательном порядке. В их числе - курьеры, волонтеры, сотрудники гостиничных и туристических сфер, а также работники промышленности.