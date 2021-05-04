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COVID-19 заболели еще 211 человек в Ростовской области

COVID-19 заболели еще 211 человек в Ростовской области
В Ростовской области медики выявили 211 случаев инфицирования коронавирусом за сутки. По данным на 6 мая, всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 89 282 человек.

Лидирующую позицию по числу новых зараженных заняли люди от 46 до 65 лет (70 человек, или 33,2%). На втором месте с небольшим отрывом оказалась молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 68 человек, что составляет 32,2%. Пенсионеры от 66 до 79 лет остаются на третьем месте. Среди них положительные результаты тестов получили 44 человека, или 20,8%. Меньше всего заболевших зафиксировали в числе пожилых дончан старше 80 лет (17 человек, или 8,1%) и несовершеннолетних (12 детей, или 5,7%).

За период пандемии вирус не смогли побороть 4 106 жителей региона. Из них шесть скончались за минувшие сутки. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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