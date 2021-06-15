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Коронавирусом за сутки заболели 158 жителей Ростовской области

Коронавирусом за сутки заболели 158 жителей Ростовской области
В Ростовской области выявили 158 случаев инфицирования COVID-19 за сутки. По данным на 17 июня, большинство новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (73 человека, или 46,2%). На втором месте оказались люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 40 человек (25,3%). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет вирус подхватили 21 дончанин (13,3%), старше 80 лет - девять (5,7%). В числе инфицированных оказались и дети. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 15 несовершеннолетних.

С начала пандемии COVID-19 заразились 96 872 жителя Ростовской области. Из них 4 587 не смогли побороть инфекцию. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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