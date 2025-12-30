Фото: DonDay

На Дону цена на говядину выросла на 13% за год, об этом сообщает Ростовстат.Согласно данным, в декабре текущего года килограмм говядины стоит 654 рубля. Для сравнения: в декабре прошлого года цена составляла 578 рублей. Таким образом, рост цены — 76 рублей.Самые высокие цены на говядину в Ростовской области в 2025 году зафиксированы в Миллерово — 665 рублей за килограмм, а самые низкие — в Сальске, где цена составляет 611 рублей. Для сравнения: в 2024 году самая высокая цена на говядину была в Таганроге (607 рублей), а самая низкая — в Шахтах (548 рублей).Помимо говядины, в Ростовской области подорожали и другие виды мяса. Например, курица стала дороже на 18 рублей (с 208 до 226 рублей за килограмм), а свинина теперь стоит 422 рубля против 383 рублей в прошлом году.