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В Ростове будут судить мужчину за попытку убить своего брата-инвалида

В Ростове будут судить мужчину за попытку убить своего брата-инвалида
В Ростове завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство. Перед судом пристанет 55-летний мужчина за попутку зарезать ножом своего брата-инвалида.

По версии следствия, в октябре текущего года подсудимый находился в Ростове в своем доме на бульваре Комарова. Вместе с мужчиной проживал его брат — инвалид. Он не мог самостоятельно передвигаться из-за болезни. Подсудимый выпил алкоголь и между родственниками начался конфликт. В ходе словесной перепалки, обвиняемый ударил своего брата ножом в грудь. К счастью, мужчине была вовремя оказана медицинская помощь и он выжил.

В Следственном комитете в Ростовской области сообщили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: дондей
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