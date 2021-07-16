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Замглавы Сальска пробудет в СИЗО до 21 августа

Замглавы Сальска пробудет в СИЗО до 21 августа
На фото: замглавы администрации Сальска Сергей Кашников.

Ленинский районный суд продлил меру пресечения заместителю главы администрации Сальска еще на месяц. Сергей Кашников, подозреваемый в получении крупной взятки, останется в СИЗО до 21 августа, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, глава администрации Евгений Борисенко и его зам через посредника, также работника мэрии, получили взятку в размере 2,5 миллиона. Деньги им вручил представитель компании, с которой обещали заключить муниципальный контракт.

На фото: глава администрации Сальска Евгений Борисенко.

Евгения Борисенко вместе с замом, Сергеем Кашниковым, задержали и возбудили в отношении них уголовные дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В отношении сотрудника администрации, который передал деньги, завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Следователи выясняют все обстоятельства преступления, а подозреваемым с декабря продлевают срок нахождения в изоляторе.

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