Глава администрации Сальска до конца марта останется в СИЗО
Главе администрации Сальска продлили срок содержания под стражей. Евгений Борисенко останется в СИЗО до конца марта. Его обязанности исполняет заместитель по финансово-экономическим вопросам Елена Ерохина.
Евгения Борисенко задержали 23 декабря 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, через посредника глава администрации и его зам получили порядка 2,5 миллиона рублей. Деньги им передал представитель фирмы, которой чиновники обещали муниципальный контракт.
В отношении заместителя Борисенко также возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. А посредника, который передавал деньги, обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
В конце 2020 года по делу Борисенко состоялось первое заседание. Тогда главу администрации заключили под стражу до 22 февраля 2021 года. Теперь его срок содержания в СИЗО продлили.