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Глава администрации Сальска до конца марта останется в СИЗО

Глава администрации Сальска до конца марта останется в СИЗО
Главе администрации Сальска продлили срок содержания под стражей. Евгений Борисенко останется в СИЗО до конца марта. Его обязанности исполняет заместитель по финансово-экономическим вопросам Елена Ерохина.

Евгения Борисенко задержали 23 декабря 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, через посредника глава администрации и его зам получили порядка 2,5 миллиона рублей. Деньги им передал представитель фирмы, которой чиновники обещали муниципальный контракт.

В отношении заместителя Борисенко также возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. А посредника, который передавал деньги, обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В конце 2020 года по делу Борисенко состоялось первое заседание. Тогда главу администрации заключили под стражу до 22 февраля 2021 года. Теперь его срок содержания в СИЗО продлили.

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