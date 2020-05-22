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На Дону большинство новых случаев заболевания коронавирусом приходятся на людей от 46 до 65 лет

На Дону большинство новых случаев заболевания коронавирусом приходятся на людей от 46 до 65 лет
В Ростовской области большинство новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет.

Среди 203 новых пациентов 86 представителей этой возрастной категории. Диагноз также подтверждён у 69 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Среди вновь выявленных инфицированных 22 дончанина - в возрасте от 66 до 79 лет, семь человек - старше 80 лет. За прошедшие сутки диагноз также подтверждён у 19 детей.

Добавим, по данным на 26 мая, в Ростовской области у 3 930 человек выявлен коронавирус. В больницах находятся 459 пациентов. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, - 26 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,57.

Отметим, что серьёзное влияние на статистику на Дону оказала вспышка заболевания в Сальском психоневрологическом интернате. На сегодняшний день в районе диагноз подтверждён уже у 469 человек. За предыдущие сутки район вышел на первое место по числу новых выявленных случаев. Соцучреждение закрыто на карантин. Все сотрудники и подопечные интерната сдали тесты на вирус и находятся в изоляции.

Теги: коронавирус в Ростове распространение коронавируса в Ростовской области возраст пациентов с коронавирусом

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