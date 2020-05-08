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На Дону большинство новых пациентов с коронавирусом - граждане в возрасте от 46 лет

На Дону большинство новых пациентов с коронавирусом - граждане в возрасте от 46 лет
В Ростовской области большинство вновь выявленных пациентов с коронавирусом относятся к возрастной категории старше 46 лет.

Из 95 дончан, у которых за последние сутки подтвердился диагноз, 37 – в возрасте от 46 до 65 лет. Это 38,9% от новых случаев. Пациентов в возрасте от 18 до 45 лет – 33 (34,7%).

На возрастную категорию от 66 до 79 лет приходится 11 новых случаев. Такое же количество (11,6%) из 95 заразившихся составляют дети.

Диагноз поставлен трём дончанам старше 80 лет.

Напомним, что всего в Ростовской области, по данным на 12 мая, число пациентов с коронавирусом составило 1 946. Смертельных случаев зарегистрировано 24. В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 17 человек.

Новые случаи заражения выявлены в 24 районах и городах региона.

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