Почти половина новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет

В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 80 человек. Всего, по данным на 7 мая, в регионе - 1 514 заболевших.Около половины новых случаев заболевания приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет. Доля этой возрастной категории составляет 47,5%, или 38 человек из 80.28 заболевших (35%) – дончане в возрасте от 18 до 45 лет.Среди вновь выявленных заражённых семь человек (8,8%) - в возрасте от 66 до 79 лет.Диагноз также подтверждён у трёх человек (3,7%) старше 80 лет.Среди 80 заболевших – четверо детей.По информации на сегодняшний день, 22 человека находятся в тяжёлом состоянии на кислородной поддержке, 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 195 человек. За весь период зарегистрировано 12 смертельных случаев.Новые случаи заражения выявлены в 22 муниципалитетах Ростовской области.