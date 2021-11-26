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На Дону без вести пропала 70-летняя пенсионерка

На Дону без вести пропала 70-летняя пенсионерка
В Ростовской области ищут без вести пропавшую 70-летнюю женщину. Любовь Сидорова ушла из дома в поселке Малая Горка Мартыновского района 28 ноября и не вернулась обратно.

По информации волонтеров, рост разыскиваемой - 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза темные, волосы короткие рыжие.

В день исчезновения на пенсионерке были темно-синяя болоньевая куртка, темные штаны, черно-синие сапоги и платок.

Если вы видели или знаете, где может находиться пожилая женщина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт».
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