На Дону без вести пропала 70-летняя пенсионерка

Фото: «Лиза Алерт».

В Ростовской области ищут без вести пропавшую 70-летнюю женщину. Любовь Сидорова ушла из дома в поселке Малая Горка Мартыновского района 28 ноября и не вернулась обратно.По информации волонтеров, рост разыскиваемой - 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза темные, волосы короткие рыжие.В день исчезновения на пенсионерке были темно-синяя болоньевая куртка, темные штаны, черно-синие сапоги и платок.Если вы видели или знаете, где может находиться пожилая женщина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.