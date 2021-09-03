В Новошахтинске ищут 78-летнюю женщину

В городе Новошахтинске ищут без вести пропавшую 78-летнюю женщину. Любовь Козлова ушла из дома на улице Привокзальной 4 сентября и не вернулась обратно. Близкие не знают, где она может находиться.Рост разыскиваемой - 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые короткие.В день исчезновения пенсионерка была одета в темно-синее полупальто, зеленую футболку и темно-синие бриджи с принтом. С собой был пакет с фотографиями.Если вы видели или знаете, куда могла направиться бабушка, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.