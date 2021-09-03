Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новошахтинске ищут 78-летнюю женщину

В Новошахтинске ищут 78-летнюю женщину
В городе Новошахтинске ищут без вести пропавшую 78-летнюю женщину. Любовь Козлова ушла из дома на улице Привокзальной 4 сентября и не вернулась обратно. Близкие не знают, где она может находиться.

Рост разыскиваемой - 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые короткие.

В день исчезновения пенсионерка была одета в темно-синее полупальто, зеленую футболку и темно-синие бриджи с принтом. С собой был пакет с фотографиями.

Если вы видели или знаете, куда могла направиться бабушка, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.