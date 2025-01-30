Роспотребнадзор начал исследовать воздух в Семекаракорском районе куда привезли мазут

Фото: Донские волонтеры

После того как в Ростовскую область был доставлен мазут, Роспотребнадзор приступил к мониторингу воздуха в Семикаракорском районе. Эксперты проведут оценку возможного вреда, который может быть причинён окружающей среде в результате попадания нефтепродуктов.26 января в Ростовскую область прибыл груз с песком, пропитанным мазутом, из Краснодарского края. Предполагалось, что эти нефтепродукты будут утилизированы на частном полигоне в Семикаракорске. Однако местные жители были крайне возмущены таким решением, и ситуация переросла в конфликт.Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что решение о транспортировке загрязнённого песка на неподготовленную территорию не было согласовано с региональным правительством.Организация «Южный город» подписала соглашение с Министерством чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Загрязненный песок был отправлен в Ростовскую область на нескольких грузовых автомобилях для последующей переработки. Часть машин уже прибыла на место. Въезд на территорию, где происходит утилизация, был закрыт. Рядом с объектом дежурят сотрудники полиции.Как добавил Юрий Слюсарь, песок не будет доставлен ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Однако договор на утилизацию песка с мазутом пока не расторгнут, что позволяет компании выполнять условия соглашения.Власти уверяют, что исполнение контракта приостановлено и утилизация мазута в Ростовской области не будет производиться. Однако пока не ясно, будут ли доставлены ещё нефтепродукты. Оставшийся загрязнённый песок будет использован в качестве топлива и утилизирован на частном полигоне в Семикаракорске.На место полигона прибыли специалисты регионального Роспотребнадзора. Как сообщили сотрудники ведомства, в целях обеспечения усилен мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния полигона ТКО ООО «Южный город», расположенного в Семикаракорском районе.Кроме того, были отобраны пробы атмосферного воздуха в зоне влияния полигона с учётом направления ветра.Местные жители опасаются, что могут пострадать от воздействия нефтепродуктов и нанести серьёзный вред своему здоровью.