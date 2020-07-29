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На Дону 48 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

На Дону 48 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Ростовской области 48 человек с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.

Состояние здоровья пациентов расценивается как тяжелое. Дело в том, что они не могут нормально самостоятельно дышать.

Стоит отметить, что с начала пандемии скончались 225 человек. За последние сутки вирус унес жизни шестерых человек.

По состоянию на 31 июля в регионе зафиксирован 12 941 заболевший. Лечение в стационарах получают 864 пациента. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 40%.

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