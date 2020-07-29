На Дону 48 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 48 человек с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.Состояние здоровья пациентов расценивается как тяжелое. Дело в том, что они не могут нормально самостоятельно дышать.Стоит отметить, что с начала пандемии скончались 225 человек. За последние сутки вирус унес жизни шестерых человек.По состоянию на 31 июля в регионе зафиксирован 12 941 заболевший. Лечение в стационарах получают 864 пациента. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 40%.