В Ростовской области 42 человека с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: twitter.com
В Ростовской области 42 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.
Заболевшие находятся в тяжелом состоянии, дышать самостоятельно они не могут.
У заболевших коронавирусом в результате осложнений может появиться острая дыхательная недостаточность. Устранять ее необходимо методом искусственной вентиляции легких. Это состояние неотложное, поскольку нарушение газообмена может вызвать смерть пациента.
Стоит отметить, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 121 человека. Общее число инфицированных достигло 11 778.
Лечение в стационарах получают 725 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33,4%.