В Ростовской области 42 человека с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

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В Ростовской области 42 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.Заболевшие находятся в тяжелом состоянии, дышать самостоятельно они не могут.У заболевших коронавирусом в результате осложнений может появиться острая дыхательная недостаточность. Устранять ее необходимо методом искусственной вентиляции легких. Это состояние неотложное, поскольку нарушение газообмена может вызвать смерть пациента.Стоит отметить, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 121 человека. Общее число инфицированных достигло 11 778.Лечение в стационарах получают 725 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33,4%.