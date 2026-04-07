В Ростове водитель и пассажир грузовика пострадали в ДТП с машиной дорожных рабочих

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с грузовиками. Авария произошла в микрорайоне Заречная 6 апреля. Во второй половине дня 30-летний мужчина на "ГАЗ" ехал по улице Пойменной. В салоне также находился пассажир 36 лет.На подъезде к зданию № 2"Б" водитель вдруг потерял контроль над машиной. Его авто фактически подъехало под прицеп другого грузовика. Тот стоял, так как являлся служебной машиной занимавшихся дорогой рабочих.В итоге оба мужчины в "ГАЗ" травмированы. Точные причины столкновения пока выясняются.