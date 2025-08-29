Фото: Дондей

Жителей Дона предупредили о наступлении сезона гриппа и ОРВИ. Сотрудники регионального Роспотребнадзора сообщили о мерах профилактики острых респираторных заболеваний. Порекомендовали избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, пользоваться антисептиком после посещения мест массового скопления людей и общественного транспорта.Кроме того, врач из донской столицы рассказала, как поддержать свой иммунитет и защитить себя от заболевания через питание и правильный образ жизни. Эксперт советует в первую очередь придерживаться сбалансированного рациона. В рационе обязательно должны быть белки, которые являются основой для создания антител. Включайте в меню нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые и орехи.Овощи и фрукты — главный источник антиоксидантов. Осенью стоит отдавать предпочтение моркови, тыкве, свекле, яблокам, грушам, капусте и цитрусовым. Также не забывайте о цельнозерновых продуктах, которые являются источником витаминов группы B и энергии. Замените белый хлеб и макароны на цельнозерновые альтернативы.Не стоит игнорировать полезные жиры, так как они способствуют снижению воспалительных процессов. Включите в свой рацион оливковое масло, орехи, семена льна и рыбу с высоким содержанием жира.Помните о необходимости получения витаминов и минералов.- Образ жизни – не только питание. Сон – не менее 7–8 часов, во сне активируется иммунная система. Прогулки на свежем воздухе укрепляют дыхательные пути, - отметила Алла Молчанова.Регулярные физические упражнения помогают поддерживать метаболизм и снижают уровень стресса.Ограничьте потребление сахара и алкоголя, так как они негативно влияют на иммунитет. Также старайтесь избегать частых перекусов фастфудом, поскольку продукты с низким содержанием витаминов ослабляют защитные функции организма.