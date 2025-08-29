Двое несовершеннолетних на мотовездеходе попали в массовое ДТП в Ростове

Фото: ГАИ РО.

В Ростове два подростка на мотовездеходе попали в массовое ДТП. Происшествие произошло вечером 28 августа на улице Вятской.Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-210740» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 47б по улице Вятской.При повороте он столкнулся с 16-летним водителем мотовездехода, который двигался по встречной полосе. От удара вездеход отбросило в сторону автомобиля «Мазда CX-5».В результате ДТП водитель мотовездехода и его 10-летний пассажир получили травмы. Подростки были доставлены в больницу.