В Ростовской области пять новых школ приняли первых учеников

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В Ростовской области 2 сентября прозвенел первый звонок для 471 тысячи детей. Более 6 тысяч ребят сели за парты в пяти новых средних школах и одной начальной. Губернатор региона Василий Голубев принял участие в открытии одного из учебных заведений в микрорайоне «Левенцовском» в Ростове-на-Дону.Глава области осмотрел классы, посетил лаборатории, музей, столовую. В своем вступительном слове Василий Юрьевич поздравил детей и их педагогов. Губернатор назвал открытие школы важным событием.Совместно с «Россетями» в учебном заведении созданы профильные «энергоклассы» с углублённым изучением математики и физики. В них будущие инженеры-энергетики получат не только знания, но и необходимые навыки. Школа построена по национальному проекту «Образование». На возведение объекта было направлено 1,7 миллиарда рублей. По решению губернатора на оснащение образовательного учреждения из областного бюджета выделено более 231 миллиона рублей.- Развитие сети образовательных учреждений – одна из ключевых задач, которую в донском регионе последовательно решают, - отметил Василий Юрьевич. - Сегодня в области открылось пять новых школ, которые примут почти 6 тысяч учащихся. А за последние пять лет в Ростовской области построены 32 школы на 19 тысяч мест.В конце выступления губернатор пожелал ребятам успехов в учебе и новых открытий.