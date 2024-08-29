В Ростове построят пять новых школ

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону держат хороший темп по возведению объектов образования. И в этом году сбавлять его не намерены.В новом учебном году, который начнётся уже в ближайшие дни, свои двери откроют три новых школы. Это учебное заведение в жилищном комплексе «Платовский», а также по одной школе на Левенцовке — в пятом и шестом микрорайоне. Также после капитального ремонта будет принимать учеников школа №1 на улице Советской.- В настоящее время за счет средств бюджета ведется строительство трех школ на 3 411 учащихся, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - Это учебные заведения во втором микрорайоне «Темерник» на 1111 школьников, школа на 1200 учеников в жилом районе Суворовский, а также образовательное учреждение в новом районе на улице Левобережной на 1100 учащихся. И за счет средств застройщика строятся две школы в Суворовском на 1600 и 850 мест.Вместе с этим, была разработана проектная документация на строительство школьного комплекса по улице 26-я линия на 300 учащихся и образовательное учреждение на 1 120 учащихся на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ», который расположен в микрорайоне Вертолетное поле.Алексей Валентинович также отметил, что завершается разработка проектной документации на строительство и реконструкцию еще двух учебных заведений на 2 978 учащихся. Это школы на 1 600 учащихся в границах проспектт Ленина – проспект Михаила Нагибина – улица Нансена и школы № 88 по улице Совхозная на 1 378 учащихся.- После ввода в строй новые учебные заведения оснащают современным оборудованием и новой мебелью. Создаются все условия для получения качественного образования и раскрытия потенциала юных ростовчан, - поделился глава администрации донской столицы.