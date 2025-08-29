Фото: Дондей

Ростов в последние выходные лета накроет жара до +34 градусов. Об этом рассказали специалисты «Гисметео».В субботу, 30 августа, днем воздух прогреется до +34 градусов. К ночи температура опустится до +28 градусов. В этот день ожидается ясная погода с сильным ветром. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду.В воскресенье, 31 августа, столбики термометров после обеда покажут максимальную температуру +34 градуса. Вечером похолодает до +26 градусов. Ветер немного стихнет. Его порывы будут достигать девяти метров в секунду.