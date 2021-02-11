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На детскую площадку в Ростове из-за ветра рухнуло огромное дерево

На детскую площадку в Ростове из-за ветра рухнуло огромное дерево
В Ростове аварийное дерево упало на детскую площадку. Происшествие случилось днем 13 февраля в переулке Сальском.

По словам местных жителей, огромное дерево рухнуло на проезжую часть и детскую площадку. Сам ствол перегородил движение по дороге, а сухие ветки рассыпались по всей территории детской площадки.

К счастью, в момент падения дерева на площадке и возле дома не было людей. К слову, очевидцы говорят, что во дворе еще много таких деревьв, которые могут в любой момент упасть из-за сильного ветра.

Непогода будет бушевать в регионе еще как минимум несколько дней. В Ростове и области ожидаются мороз и ураганный ветер до 20-24 метров в секунду.

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