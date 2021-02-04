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Огромное дерево упало на детскую площадку в Ростове

Огромное дерево упало на детскую площадку в Ростове
В Ростове на детской площадке упало огромное дерево. Происшествие случилось в одном из дворов на улице Казахской 5 февраля.

Как сообщал Rostov.ru, в тот день в донской столице усилился ветер. Сила его порывов достигала 65 километров в час, или 18 метров в секунду. Ростовчане рассказали в соцсетях, что из-за непогоды старое дерево упало прямо на детскую площадку.

- Сухое дерево вырвало прямо из земли вместе с корнями, - пишут очевидцы.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, во время сильного ветра рекомендуется не ходить под ветками старых сухих деревьев, а также избегать слабозакрепленных конструкций.

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