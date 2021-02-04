Огромное дерево упало на детскую площадку в Ростове
В Ростове на детской площадке упало огромное дерево. Происшествие случилось в одном из дворов на улице Казахской 5 февраля.
Как сообщал Rostov.ru, в тот день в донской столице усилился ветер. Сила его порывов достигала 65 километров в час, или 18 метров в секунду. Ростовчане рассказали в соцсетях, что из-за непогоды старое дерево упало прямо на детскую площадку.
- Сухое дерево вырвало прямо из земли вместе с корнями, - пишут очевидцы.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, во время сильного ветра рекомендуется не ходить под ветками старых сухих деревьев, а также избегать слабозакрепленных конструкций.