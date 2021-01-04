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В Каменске-Шахтинском гигантское дерево упало на детскую площадку

В Каменске-Шахтинском гигантское дерево упало на детскую площадку
В Каменске-Шахтинском гигантское дерево рухнуло на детскую площадку. ЧП произошло на улице Щаденко, 80. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Огромный ствол перегородил доступ к площадке и упал прямо на горку. За стволом качели даже не видно. Судя по внешнему виду, дерево аварийное и должно было быть спилено.

К счастью, на площадке в момент падения никого не было. Иначе семейная прогулка могла закончиться трагически.

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