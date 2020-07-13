В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на детскую площадку

Большое ореховое дерево упало на одну из детских площадок Ростова-на-Дону. Чрезвычайное происшествие случилось ранним утром 14 июля на улице Батуринской.Как сообщил жилец одного из домов, инцидент произошел на игровой площадке между домами №№ 15/1 и 15/5. Мужчина собирался гулять с собакой, когда услышал на улице сильный грохот. Выглянув в окно, он увидел огромное ореховое дерево, которое лежало прямо посреди площадки, где обычно играют дети.К счастью, происшествие случилось рано утром, и на площадке никого не было. Повезло также, что дерево не задело припаркованные машины и дом. Внешне, по словам местных жителей, ствол растения не выглядел аварийным. Однако после случившегося стало понятно, что дерево прогнило больше чем наполовину.