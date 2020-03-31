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На благоустройство сельской улицы в Ростовской области потратят более 73 млн рублей

На благоустройство сельской улицы в Ростовской области потратят более 73 млн рублей
В Егорлыкском районе Ростовской области планируют благоустроить одну из сельских улиц. Работы будут проводить в переулке Грицика в станице Егорлыкской. Заказчиком выступает администрация сельского поселения. На благоустройство потратят 73 284 010 рублей.

На улице установят амфитеатр и павильон. Также следует обновить дорожное покрытие, озеленить территорию, организовать освещение и автополив. Гарантийный срок выполнения работ — пять лет. Благоустройство будет проводиться с даты заключения контракта по 1 декабря 2021 года.

Заявки на участие можно отправить до 9 апреля. На следующий день состоится электронный аукцион.

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