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Более 15 млн рублей потратят на благоустройство парка «Дружба» в Ростове

Более 15 млн рублей потратят на благоустройство парка «Дружба» в Ростове
Администрация Ростова-на-Дону выделит 15 099 179 рублей на благоустройство парка «Дружба». Он находится на бульваре Комарова в Ворошиловском районе. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, средства выделяют из городского бюджета. Заказчиком выступает управление благоустройства района.

На выделенную сумму требуется полностью заменить плитку, облагородить территорию, установить новые урны, скамейки и засыпать гальку.

Все работы нужно закончить до 31 октября 2019 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля. Аукцион в электронной форме пройдёт на следующий день.

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