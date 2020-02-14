На благоустройство Аллеи Героев в Ростовской области потратят почти 52 млн рублей



В Ростовской области в год 75-летия окончания Великой Отечественной войны реставрируют и благоустраивают памятники, посвящённые этой странице истории. Большую сумму — порядка 52 миллионов рублей — потратят на благоустройство Аллеи Героев в Пролетарске. Объект расположен в переулке Красном на отрезке между улицами Думенко и Пионерской.



Заказчиком является городская администрация. Средства берут из местного, областного и федерального бюджетов. Работы нужно закончить до 30 сентября 2020 года. Подрядчик должен заменить дорожное покрытие на аллее, озеленить территорию, высадить деревья. При этом он за свой счёт обеспечивает наличие всех материалов, оборудования, транспорта и прочих необходимых вещей.



Срок окончания приёма заявок — 25 февраля. Аукцион состоится на следующий день.