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На благоустройства двух сельских парков в Ростовской области потратят около 45 млн рублей

На благоустройства двух сельских парков в Ростовской области потратят около 45 млн рублей
В двух небольших населённых пунктах Ростовской области планируют благоустроить парки. Всего на работы выделяют 44 593 080 рублей.

В парке имени Ленинского комсомола в селе Самарском Азовского района благоустройство обойдётся в 29,5 миллионов. Средства выделяют из областного бюджета.

Подрядчик должен организовать освещение в парке, устроить туалет и фонтан. Следует озеленить территорию и высадить несколько видов растений: липы, сосны, клён, яблоня, форзиция, бирючина, лилейник, мискантус китайский, седум и котовник. В документации на сайте госзакупок указано, что парк будет поделён на зоны. Исполнитель будет с момента подписания контракта до 30 октября 2020 года поддерживать чистоту на дорожках и газонах. Заявки принимаются до 20 февраля.

Также будут проводиться работы в парке села Подгорного. Благоустройство территории обойдётся почти в 15 миллионов рублей. Деньги выделяют из местного, областного и федерального бюджетов. Срок выполнения работ — до 1 ноября 2020 года. Подрядчику необходимо благоустроить детскую и спортивную площадки, озеленить территорию, поставить питьевые фонтаны и скамейки, провести освещение и систему водоснабжения. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля.

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