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На автобусный маршрут №4 в Ростове пустят автобусы-«гармошки»

На автобусный маршрут №4 в Ростове пустят автобусы-«гармошки»

В Ростове-на-Дону на автобусный маршрут № 4 Центральный рынок – улица Портовая – ГПЗ-10 планируется запустить автобусы типа «гармошка». Данная информация была озвучена директором департамента транспорта Вадимом Шкабарней.

Согласно рейтингу маршрутов, составленному за период с января по октябрь 2023 года, маршрут № 4 занял четвертую позицию по числу перевезенных пассажиров.

Директор департамента транспорта отметил, что автобусы большого класса значительно увеличили вместимость маршрута № 71. Подобные результаты наблюдаются и на маршруте № 16.

Необходимо подчеркнуть, что восемь автобусов-«гармошек» были переданы в Ростов из Москвы в декабре 2023 года. Часть из них уже работает на маршрутах в западном направлении – №№ 16, 71 и в сторону Суворовского – № 1А.
Фото: соцесети
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