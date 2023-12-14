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В Ростове часть автобусов-«гармошек» запустят в Суворовский

В Ростове часть автобусов-«гармошек» запустят в Суворовский
В Ростове-на-Дону в микрорайон Суворовский запустят часть автобусов-«гармошек». Соответствующее голосование опубликовали на портале «Активный ростовчанин».

Автобусы-«гармошки» особо большого класса запустят после результатов голосования. Всего в будние дни будут курсировать 3-4 машины. Сам маршрут станет известен после 18 декабря, когда голосование завершится.

Один из вариантов повторяет нынешний маршрут № 18 и будет называться № 18А. Второй вариант – маршрут № 1А, он свяжет микрорайон с улицей Особенной, РГУПС, Ворошиловским, Привокзальной площадью.

Напомним, что последний раз автобусы-«гармошки» ездили в 2016 году. Последний маршрут был № 16.
Фото: Ростовский городской транспорт
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