В Ростове часть автобусов-«гармошек» запустят в Суворовский

Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове-на-Дону в микрорайон Суворовский запустят часть автобусов-«гармошек». Соответствующее голосование опубликовали на портале «Активный ростовчанин».Автобусы-«гармошки» особо большого класса запустят после результатов голосования. Всего в будние дни будут курсировать 3-4 машины. Сам маршрут станет известен после 18 декабря, когда голосование завершится.Один из вариантов повторяет нынешний маршрут № 18 и будет называться № 18А. Второй вариант – маршрут № 1А, он свяжет микрорайон с улицей Особенной, РГУПС, Ворошиловским, Привокзальной площадью.Напомним, что последний раз автобусы-«гармошки» ездили в 2016 году. Последний маршрут был № 16.