В ноябре в Ростове появится новый автобусный маршрут



Новый автобусный маршрут появится в Ростове-на-Дону. Он свяжет центр города и ЖК «Красный Аксай». Об этом сообщил директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов.



Сейчас на маршруте работает троллейбус № 2, но он не идёт по территории нового микрорайона. Автобусы же будут следовать через сам жилой комплекс. Маршрут выставят на конкурс в октябре. Планируется, что с ноября автобусы уже будут ходить по новой схеме.



Жители микрорайона часто жаловались на проблемы с транспортом. Так, недавно один из жильцов опубликовал петицию с просьбой организовать троллейбусный маршрут от проспекта Сельмаш до «Красного Аксая».