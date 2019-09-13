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В ноябре в Ростове появится новый автобусный маршрут

В ноябре в Ростове появится новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут появится в Ростове-на-Дону. Он свяжет центр города и ЖК «Красный Аксай». Об этом сообщил директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Сейчас на маршруте работает троллейбус № 2, но он не идёт по территории нового микрорайона. Автобусы же будут следовать через сам жилой комплекс. Маршрут выставят на конкурс в октябре. Планируется, что с ноября автобусы уже будут ходить по новой схеме.

Жители микрорайона часто жаловались на проблемы с транспортом. Так, недавно один из жильцов опубликовал петицию с просьбой организовать троллейбусный маршрут от проспекта Сельмаш до «Красного Аксая».

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