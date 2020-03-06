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Звезда Playboy ростовчанка Мария Лиман призналась, что ей выдернули прядь волос на съемках сериала

Звезда Playboy ростовчанка Мария Лиман призналась, что ей выдернули прядь волос на съемках сериала
Ростовская модель Мария Лиман призналась, что во время драки в сериале «Ивановы-Ивановы» ей действительно вырвали прядь волос. Об этом звезда Playboy сообщила на своей странице в «Инстаграме».

По сюжету персонаж Марии дерется с главной героиней сериала, которую играет Анна Уколова. По словам ростовчанки, драка не просто получилась красивой, на ней девушка получила реальные побои.

- Девочки, они такие. Анна Уколова и, правда, выдернула мне несколько прядей волос во время одной из сцен, - признается Мария. - На что только не пойдешь ради любимой работы.



Фанаты звезды Playboy остались в восторге от сериальной драки и отметили актерский талант ростовчанки. Кто-то из подписчиков даже пожелал премию «Оскар» Марии.

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