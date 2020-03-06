Звезда Playboy ростовчанка Мария Лиман призналась, что ей выдернули прядь волос на съемках сериала



Ростовская модель Мария Лиман призналась, что во время драки в сериале «Ивановы-Ивановы» ей действительно вырвали прядь волос. Об этом звезда Playboy сообщила на своей странице в «Инстаграме».



По сюжету персонаж Марии дерется с главной героиней сериала, которую играет Анна Уколова. По словам ростовчанки, драка не просто получилась красивой, на ней девушка получила реальные побои.



- Девочки, они такие. Анна Уколова и, правда, выдернула мне несколько прядей волос во время одной из сцен, - признается Мария. - На что только не пойдешь ради любимой работы.







Фанаты звезды Playboy остались в восторге от сериальной драки и отметили актерский талант ростовчанки. Кто-то из подписчиков даже пожелал премию «Оскар» Марии.