Ростовская звезда Playboy Мария Лиман призналась, что занимается боевыми искусствами



Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман рассказала, что занимается боевыми искусствами. Девушка уже довольно давно мечтает стать актрисой, поэтому старается всесторонне себя развивать, чтобы добиться успеха. В своих «сторис» в Instagram она написала, что мечтает играть такие же роли, как Анджелина Джоли.



- Я много учусь, снимаюсь, занимаюсь боевыми искусствами, - признаётся красотка. - Уверена, настанет тот день, когда я добьюсь успеха.



Недавно на экраны вышел сериал «Верить и ждать», в котором Мария сыграла медсестру Зою Игоревну.



Вместе с ней в фильме снимались Евгения Осипова и Анатолий Руденко. Интересно, что голос Лиман мы в сериале не услышим — её озвучивает другая девушка. Пока не известно, с чем это связано.



Эти съёмки стали первым шагом Лиман в карьере актрисы. Сейчас её откровенные фотографии украшают страницы журналов.



Напомним, недавно модель заявила, что скоро станет пресс-секретарём администрации Ростова-на-Дону. Она размышляет над этим предложением, несмотря на то, что недавно переехала жить в Лондон. В столице Англии она получает образование. Поначалу она писала, что не может определиться, какой город выбрать - Ростов или Лондон. Однако на днях заявила о своём намерении занять пост пресс-секретаря.