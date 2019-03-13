Звезда Playboy из Ростова призналась, что не умеет готовить



Модель Playboy из Ростова-на-Дону призналась подписчикам, что очень плохо готовит. Мария Лиман написала, что предпочитает ходить в рестораны.



- Понимаю, что у меня нет шансов покорять сердца своих любимых, - сокрушается девушка.



Свой пост она сопроводила откровенной фотографией. Мария стоит на коленях, заглядывая в открытую духовку. На ней надето только тонкое платье-ночнушка. При этом девушка приподняла подол, оголяя упругую ягодицу.



Лиман поинтересовалась у подписчиков, какое блюдо ей научиться готовить. В этом вопросе мнения пользователей разделились. Кто-то говорит, что надо сначала попрактиковаться в приготовлении простых блюд типа борща и жареной картошки. Другие же советуют научиться делать утку с яблоками и антрекот.