Многодетная ростовчанка выманила у жительницы Пензенской области 1,7 миллиона рублей

В Пензенской области вынесли приговор 42-летней женщине из Ростова-на-Дону. Многодетную мать признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.Объявление о решении личных проблем с помощью магии ростовчанка разместила в Сети в марте 2020 года. 25-го числа к ней обратилась жительница Иссинского района Пензенской области. Лжецелительница пообещала помочь за 37 тысяч рублей, а во время «ритуалов» хитростью узнала информацию о родственниках. Манипулируя клиенткой, она «напророчила» грядущие несчастья. Чтобы предотвратить беду, женщине необходимо было заплатить еще 999 тысяч. Но она, испугавшись, перевела 1,7 миллиона рублей на карту мошеннице.Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, злоумышленница сразу перевела крупную сумму на банковские карты, оформленные на иностранцев. При этом сами карты с подключенной услугой «Мобильный банк» были в распоряжении ростовчанки. После этого «целительница» перестала выходить на связь с обманутой женщиной.Подсудимую приговорили к двум годам условного срока и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Наказание смягчили пятеро маленьких детей на иждивении и полное признание вины.Приговор еще не вступил в законную силу.