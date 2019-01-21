Жительница Ростова купила за 40 тысяч рублей несуществующего попугая



Фото: Lightavia.ru

Ростовчанка попалась на уловку мошенника. Девушка заплатила 40 тыс. руб. за несуществующую птицу.



На одном из сайтов жительница Ростова нашла объявление о продаже попугая. Условием покупки была полная предоплата. Она перевела на банковскую карту продавца более 40 тыс. руб. После того как деньги списали, продавец перестал выходить на связь.



Осознав, что её обманули, ростовчанка обратилась в полицию.

- Подозреваемого в мошенничестве задержали 21 января, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 26-летний молодой человек.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под стражей.