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Информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка проверит Минприроды Ростовской области

Информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка проверит Минприроды Ростовской области
После появления в социальных сетях информации об обмелении реки Мокрая Чумбурка Министерство природных ресурсов Ростовской области начинает проведение инспекции. Основанием для расследования послужили обращения граждан, указывающие на существенное снижение водного горизонта в реке. Жители предполагают, что возникновение данной ситуации спровоцировано строительством плотин.

Специалисты планируют установить возможные антропогенные факторы, мешающие естественному течению реки. Необходимо подчеркнуть, что Мокрая Чумбурка также протекает в пределах Краснодарского края. В этой связи областное министерство передало необходимую информацию в Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора.
Фото: Donday
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