Информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка проверит Минприроды Ростовской области
После появления в социальных сетях информации об обмелении реки Мокрая Чумбурка Министерство природных ресурсов Ростовской области начинает проведение инспекции. Основанием для расследования послужили обращения граждан, указывающие на существенное снижение водного горизонта в реке. Жители предполагают, что возникновение данной ситуации спровоцировано строительством плотин.
Специалисты планируют установить возможные антропогенные факторы, мешающие естественному течению реки. Необходимо подчеркнуть, что Мокрая Чумбурка также протекает в пределах Краснодарского края. В этой связи областное министерство передало необходимую информацию в Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора.