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Сброс нечистот зафиксировали в реку Северский Донец в Ростовской области

Сброс нечистот зафиксировали в реку Северский Донец в Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован факт попадания канализационных стоков в реку Северский Донец. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов.

Основанием для проведения инспекции стали публикации в социальных сетях, сигнализирующие о загрязнении реки в окрестностях поселка Синегорского, расположенного в Белокалитвинском районе. Для выяснения обстоятельств на предполагаемое место происшествия была направлена группа экспертов.

В результате проведенной проверки было обнаружено наличие трубопровода, ведущего от очистных сооружений прямо в реку.
Хотя в момент прибытия специалистов сброс отходов в реку не наблюдался, было принято решение о незамедлительном демонтаже обнаруженной трубы.
Фото: Минприроды РО
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