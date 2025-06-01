Сброс нечистот зафиксировали в реку Северский Донец в Ростовской области

Фото: Минприроды РО

В Ростовской области зафиксирован факт попадания канализационных стоков в реку Северский Донец. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов.Основанием для проведения инспекции стали публикации в социальных сетях, сигнализирующие о загрязнении реки в окрестностях поселка Синегорского, расположенного в Белокалитвинском районе. Для выяснения обстоятельств на предполагаемое место происшествия была направлена группа экспертов.В результате проведенной проверки было обнаружено наличие трубопровода, ведущего от очистных сооружений прямо в реку.Хотя в момент прибытия специалистов сброс отходов в реку не наблюдался, было принято решение о незамедлительном демонтаже обнаруженной трубы.