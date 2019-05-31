Министры Ростовской области позже всех отчитались о своих доходах



Донские министры позже всех опубликовали информацию о своих доходах. Декларации появились на сайте областного правительства в последний положенный по закону день.



Так, больше всех в 2018 году получил министр ЖКХ Андрей Майер. Он заработал без малого 12 миллионов рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1182 квадратных метров.



Жена Майера задекларировала 399 420 рублей. У неё есть два автомобиля «Мерседес-Бенц».



Следующим о своих доходах рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. Указывается, что женщина заработала почти 7 миллионов рублей. Она имеет «Ауди А3», в пользовании находится квартира в 59 квадратов.



Сергей Куц, министр строительства, архитектуры и территориального развития региона, указал в декларации цифру 4 507 660 рублей. Он владеет тремя земельными паями по 79 000 квадратных метров каждый.



Министр транспорта Андрей Иванов заработал 3 104 839 рублей. В его собственности — квартира площадью 73,3 квадратных метра, легковой автомобиль «Вольво XC 90», прицеп и моторная лодка. Жена Иванова получила 820 722 рубля. Она владеет тремя земельными участками по 554, 1435 и 600 квадратов, тремя жилыми домами площадью 378, 255 и 50 квадратных метров. Также в индивидуальной собственности женщины находятся квартира в 45 квадратов, два гаража и нежилое помещение.



В декларации министра экономического развития Максима Попушенко указан доход 2 954 119 рублей. У него земельный участок и квартира площадью 2000 и 45 квадратных метров соответственно. Чиновник ездит на «Вольво S 80». супруга министра в 2018 году заработала 1 267 355 рублей.



Также о заработанных миллионах сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. Он располагает двумя квартирами по 62 и 63 квадрата, а также боксом площадью 23 квадратных метров. В его гараже стоят «Тойота Лэнд Крузер» и «ВАЗ 111130-22».



Жена Фишкина получила 136 000 рублей. Она владеет земельным участком в 1500 квадратных метров.