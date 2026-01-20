Имущество обанкротившегося ростовского агентства недвижимости выставили на торги

Фото: Торги России

Имущество ростовского агентства недвижимости выставили на торги почти за 400 миллиардов рублей. Информация о проводимом аукционе появилась на сайте Торги России.Начальная цена лота составляет 383,7 миллиарда рублей. На торги выставлен комплекс объектов, расположенный на улице Днепроградской в Ростове-на-Дону.В состав лота входят:Земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метровДвухэтажное нежилое зданиеОдноэтажное зданиеНесколько бытовокСистемы газоснабжения, электроснабжения и пожарной охраныСистема кондиционирования и вентиляцииМоноблочный кондиционерПодстанцияПрием заявок на участие в аукционе продлится до 20 февраля. Итоги торгов будут подведены 25 февраля, через пять дней после завершения приема заявок.ООО «Лесан Медика» осуществляло свою деятельность в донской столице с февраля 2010 года, однако в сентябре 2025 года компания была признана банкротом из-за накопившихся долгов перед кредиторами. После этого имущество агентства регулярно реализуется на аукционах.