Имущество обанкротившегося ростовского агентства недвижимости выставили на торги
Имущество ростовского агентства недвижимости выставили на торги почти за 400 миллиардов рублей. Информация о проводимом аукционе появилась на сайте Торги России.
Начальная цена лота составляет 383,7 миллиарда рублей. На торги выставлен комплекс объектов, расположенный на улице Днепроградской в Ростове-на-Дону.
В состав лота входят:
Земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров
Двухэтажное нежилое здание
Одноэтажное здание
Несколько бытовок
Системы газоснабжения, электроснабжения и пожарной охраны
Система кондиционирования и вентиляции
Моноблочный кондиционер
Подстанция
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 20 февраля. Итоги торгов будут подведены 25 февраля, через пять дней после завершения приема заявок.
ООО «Лесан Медика» осуществляло свою деятельность в донской столице с февраля 2010 года, однако в сентябре 2025 года компания была признана банкротом из-за накопившихся долгов перед кредиторами. После этого имущество агентства регулярно реализуется на аукционах.