На торги почти за 70 млн рублей выставили грузовое судно ростовской компании

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлен грузовой корабль, оцененный почти в 70 миллионов рублей. Данные о предстоящей продаже опубликованы на портале Торги России.

Предметом торгов является имущество ростовской судоходной компании. ООО «МАК-ТРАНСПОРТ» было объявлено несостоятельным в декабре 2022 года. С того момента активы предприятия регулярно выставляются на продажу.

В этот раз на аукционе планируется продать грузовое судно «СТ-1327», предназначенное для смешанного типа плавания (река и море). Начальная цена лота составляет 68,8 миллионов рублей. Регистрация для участия в торгах будет открыта с 17 ноября 2025 года и продлится до 2 марта 2026 года.
Фото: Торги России
