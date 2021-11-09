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Медики выявили коронавирус во всех городах и районах Ростовской области

Медики выявили коронавирус во всех городах и районах Ростовской области
За сутки случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех муниципалитетах Ростовской области. По данным на 11 ноября, в донской столице инфекцию подхватил 201 человек, в Волгодонске - 33, а в Таганроге - 30.

Диагноз подтвердился у 27 человек из Шахт, 20 - из Новочеркасска и 16 - из Аксайского района. В Азове заболели 15 человек, в Сальском районе - 12, а в Гуково - 11. По 10 человек получили положительные результаты ПЦР-тестов в Красносулинском, Миллеровском районах и Батайске. На территории Азовского, Белокалитвинского, Неклиновского, Егорлыкского, Кагальницкого районов, а также Новошахтинска и Каменска-Шахтинского борьбу с COVID-19 начали по девять человек.

В числе новых пациентов с коронавирусом оказались по восемь жителей Константиновского, Мясниковского и Кашарского районов. В Семикаракорском, Октябрьском, Тарасовском, Зерноградском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Зимовниковском - по семь. Заболели и по шесть человек в Каменском, Цимлянском, Куйбышевском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Орловском и Заветинском районах. Аналогичная ситуация - в Матвеево-Курганском, Целинском и Тацинском.

Вирус подхватили по пять человек из Морозовского, Пролетарского, Милютинского, Песчанокопского районов и Донецка. В Дубовском, Обливском, Шолоховском, Багаевском, Волгодонском и городе Зверево - по четыре. Также заболели по три жителя Боковского и Мартыновского районов. В Веселовском пациентами с коронавирусом стали два человека, а в Советском и Верхнедонском - по одному.

С начала пандемии COVID-19 заболели 163 188 человек. По информации регионального правительства, большинство из них побороли опасный вирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. От тяжелых последствий скончались 8 048 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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