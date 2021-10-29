Медики выявили случаи заражения коронавирусом во всех муниципалитетах Дона

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус выявили во всех городах и районах. За сутки с 31 октября по 1 ноября диагноз подтвердился у 635 человек. Наибольшее количество инфицированных выявили среди жителей донской столицы - 205 человек. На втором месте по числу зараженных оказались Шахты (34 человека), а третье делят Таганрог и Волгодонск. Там положительные результаты тестов получили по 31 человеку.В числе новых пациентов с COVID-19 - жители Новочеркасска и Новошахтинска (по 22 человека). На территории Азова диагноз подтвердился у 16 человек, в Аксайском районе - у 15, в Азовском - у 13. В Каменске-Шахтинском и Батайске вирус подхватили по 11 человек, в Гуково и Донецке - по девять.По семь случаев заражения выявили в Цимлянском, Зерноградском и Морозовском районах. В Егорлыкском, Неклиновском, Мясниковском, Константиновском, Заветинском, Веселовском, Кагальницком районах заболели по шесть человек. Аналогичная ситуация - в Чертковском, Миллеровском, Зимовниковском, Красносулинском и Сальском.В Боковском, Орловском, Песчанокопском, Волгодонском, Тарасовском, Милютинском, Кашарском, Шолоховском, Багаевском и Семикаракорском районах вирус подхватили по пять человек. В Мартыновском, Тацинском, Каменском, Октябрьском и Матвеево-Курганском заболели столько же жителей.По четыре человека получили положительные результаты тестов на COVID-19 в Усть-Донецком, Обливском, Верхнедонском, Родионово-Несветайском и Пролетарском районах. В Куйбышевском, Целинском, Ремонтненском, Белокалитвинском и городе Зверево - по три. В Дубовском районе заболели двое, а в Советском - один.Общее число инфицированных за период пандемии составили 156 717 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасный вирус забрал жизни 7 778 человек, сообщили в региональном правительстве.