В Ростове выявили 40% инфицированных коронавирусом на Дону

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 470 жителей. По данным на 9 сентября, большая часть инфицированных - ростовчане. В донской столице зафиксировали 193 случая заражения COVID-19.По 10 новых пациентов с коронавирусом появились в Сальском, Красносулинском районах и Таганроге. В Азовском районе и Батайске — по девять. В числе инфицированных оказались по восемь жителей Миллеровского, Семикаракорского, Каменского, Морозовского и Мясниковского районов.На территории Зимовниковского, Егорлыкского, Багаевского, Волгодонского, Неклиновского районов заболели по семь человек. По шесть зараженных выявили в Азове, Гуково, Новочеркасске и Новошахтинске. Аналогичная ситуация — в Зерноградском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кагальницком районах.Борьбу с опасным вирусом начали по пять жителей Константиновского, Аксайского, Орловского, Цимлянского, Боковского, Кашарского и Матвеево-Курганского районов. Столько же заболевших оказалось в городах Каменске-Шахтинском и Волгодонске. В Донецке, Зверево, Шахтах, а также Октябрьском и Тарасовском районах — по четыре.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по три человека, проживающих в Мартыновском, Обливском, Веселовском, Усть-Донецком, Заветинском и Песчанокопском районах. Аналогичная ситуация — в Пролетарском, Целинском, Милютинском и Тацинском. В Родионово-Несветайском и Белокалитвинском районах заболели по два человека, а в Дубовском — один.С начала пандемии диагноз подтвердился у 128 694 жителей донского региона. По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели.