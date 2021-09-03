За сутки COVID-19 выявили в 52 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители 52 городов и районов Ростовской области. По данным на 7 сентября, диагноз подтвердился у 475 человек. Большинство из них (195 человек) - жители донской столицы. Второе место занял Егорлыкский район, а третье - Каменский. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили 14 и 11 человек соответственно.В Миллеровском и Волгодонском районах борьбу с коронавирусом начали по 10 человек. В Сальском, Азовском и городе Таганроге - по девять. На территории Батайска, Волгодонска и Красносулинского района выявили по восемь случаев заражения.В числе инфицированных оказались по семь жителей Верхнедонского, Мясниковского, Аксайского, Багаевского, Морозовского районов и Новочеркасска. В Зимовниковском, Неклиновском, Кагальницком, Зерноградском, Семикаракорском районах, а также в Гуково, Шахтах и Азове - по шесть.На территории Цимлянского, Мартыновского, Орловского, Шолоховского, Чертковского районов и Новошахтинска заразились по пять человек. В Константиновском, Обливском, Боковском, Матвеево-Курганском, Целинском и Веселовском районах - по четыре. Аналогичная ситуация - в Зверево, Каменске-Шахтинском и Донецке.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по три жителя Милютинского, Тарасовского, Белокалитвинского, Пролетарского, Усть-Донецкого, Октябрьского районов. В Заветинском, Тацинском, Ремонтненском и Песчанокопском - по два. Меньше всего инфицированных оказалось в Родионово-Несветайском и Куйбышевском районах. Там заболели по одному человеку.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 127 753 жителей региона. Из них 6 181 не смог побороть опасный вирус.