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Жительница Каменска-Шахтинского купила орехи с червями

Жительница Каменска-Шахтинского купила орехи с червями
Жительница города Каменска-Шахтинского, Татьяна М., рассказала в социальных сетях о неприятном инциденте, который произошёл с ней 20 мая.

Татьяна купила арахис в глазури в популярном сетевом магазине. Она хотела насладиться этим десертом, но была неприятно удивлена, когда обнаружила внутри одного из орехов червя. Это заставило её немедленно выбросить покупку в мусорное ведро.

Стоит отметить, что подобные случаи с «сюрпризами» в продуктах питания происходят в этом городе не впервые. Недавно местные жители также находили в хлебе куски ржавого металла.
Фото: соцсети
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