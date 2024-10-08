В октябре в Ростовской области отменят шесть пригородных поездов

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В Ростовской области отменят шесть пригородных электричек в октябре. Информацию об этом разместили на сайте Министерства транспорта Ростовской области 7 октября.Временные неудобства связаны с проведением ремонта путей.Так, с 14 по 26 октября отменят электрички маршрутов № 6355 Лихая — Глубокая (отправление – в 14:45, прибытие – в 15:43), № 6362 Глубокая — Лихая (отправление – в 18:02, прибытие – в 19:09), № 6361 Лихая — Глубокая (отправление – в 20:25, прибытие – в 21:25).С 15 по 27 октября рейс № 6354 Глубокая — Лихая, который отправляется в 6:04 и прибывает в 7:12, будет также отменен.С 14 по 27 октября перестанут курсировать поезда № 6366 Лихая — Новомихайловская (отправление – в 7:23 и прибытие – в 7:58), № 6367 Новомихайловская — Лихая (отправление – в 8:19 и прибытие – в 8:54).Остальные поезда будут ходить согласно прежнему расписанию.